Dronken man (25) valt voorbijgangster aan met stok in Schaarbeek

03 januari 2019

16u37

Bron: Belga 0 Een dronken man heeft woensdagvoormiddag een voorbijgangster aangevallen op het Solvayplein in Schaarbeek. De 25-jarige man kon opgepakt worden en is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket.

De vrouw had de man rond 10.15 uur opgemerkt toen die dronken over straat liep en tegen voorbijrijdende auto's sloeg. Ze probeerde hem te overmeesteren en na tussenkomst van andere voorbijgangers wandelde de dronken man weg. Even later kwam hij terug met een stok en begon op de vrouw in te slaan, alvorens opnieuw de benen te nemen.

Foto

De politie werd ter plaats geroepen en de gewonde vrouw kon de agenten nog een foto bezorgen die ze van haar aanvaller gemaakt had. Gewapend met die foto doorzocht de politie de buurt en kon ze even later de verdachte oppakken. Die werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsbevel geplaatst.