Dronken fietsen? VR-bril toont hoe dat voelt

22 september 2018

14u18

Bron: Belga, VTM NIEUWS 0 De Responsible Young Drivers willen het aantal letselongevallen gerelateerd aan fietsen onder invloed tegengaan en lanceren daarom de 3D-Trippy Bike. Aan de hand van virtual reality wordt gesimuleerd hoe gevaarlijk het is om te fietsen onder invloed van alcohol of drugs.

Enkele jaren geleden lanceerden de Responsible Young Drivers al een 3D-Tripping Car, waarbij autorijden onder invloed nagebootst werd. Dankzij een nieuwe subsidie van de Brusselse regering is het aanbod nu uitgebreid met de 3D-Trippy Bike.

Meer letselongevallen

De reden voor de uitbreiding is dat rijden onder invloed op de fiets vaak vergeten wordt, terwijl de afgelopen jaren het aantal letselongevallen met de fiets gerelateerd aan drank en drugs gestegen is.



De virtualrealityervaring op de fiets moet jongeren op een positieve manier bewustmaken van dit onverantwoorde rijgedrag. De gebruikers kunnen kennismaken met de 3D-Trippy Bike tijdens vormingen op scholen en sensibiliseringsacties in bedrijven.



Tijdens de simulatie worden de deelnemers geconfronteerd met alledaagse verkeerssituaties terwijl ze virtueel onder invloed zijn.

0,5 promille

Zo merken ze hoe moeilijk het is om door het centrum van de stad te fietsen terwijl de effecten van alcohol en drugs opspelen. In België mag je tot 0,5 promille alcohol in het bloed hebben en dat geldt zowel voor de auto als de fiets. Wanneer er 0,5 promille in het bloed is, zou de kans op een ongeval al veertig procent groter zijn.