Dronken ex-werknemer BIVV rijdt fietsster (79) dood en krijgt drie jaar cel Koen Baten

29 januari 2018

21u35

Bron: Eigen berichtgeving 1 Lieven B., een ex-werknemer van het (voormalige) Belgische Instituut voor VerkeersVeiligheid (het huidige Vias) heeft een celstraf van drie jaar gekregen met een jaar uitstel na een dodelijk ongeval op de Iddergemsesteenweg in Haaltert.

De Ninovieter reed op 10 april 2016 de 79-jarige Marie-Louise Adriaens langs achter op haar fiets aan. Hij was hierbij stevig onder invloed van alcohol en reed 75 kilometer per uur waar er slechts vijftig was toegelaten.

Lieven B. had in zijn eerste verklaringen gezegd dat hij niet te snel reed en dat de vrouw op haar fiets misschien zelf was uitgeweken. Rechter Peter D'hondt veegde die verklaringen van tafel. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist, het werden er dus drie.

Naast de gevangenisstraf moet Lieven B. ook nog een geldboete van 6.000 euro betalen en vijf jaar zijn wagen aan de kant zetten. De man moet ook opnieuw slagen voor alle examens en zich laten testen of hij nog rijgeschikt is. De nabestaanden kunnen zich vinden in de strenge straf en vinden dat rechter D'Hondt een correct vonnis heeft uitgesproken.