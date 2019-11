Dronken en een ongeval veroorzaakt? Dit kan u al snel 18.000 euro kosten TTR

29 november 2019

09u43

Bron: De Standaard 10 Een ongeval met gewonden kost de verzekeringsmaatschappij gemiddeld 18.000 euro. Wie dronken achter het stuur zat op het moment van het accident, draait echter zelf op voor die kosten. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Materiële kosten, de revalidatie van de gewonden en de schadevergoedingen bij overlijden. De verzekeringsmaatschappij betaalt hiervoor gemiddeld 18.000 euro. Tenzij u op het moment van het ongeval dronken rondreed. In dat geval draait u zelf op voor de factuur. Bij een op de vierhonderd ongevallen lopen de kosten zelfs op tot meer dan 25.000 euro, zo blijkt uit berekeningen van de verzekeringskoepel Assuralia. Daar komen de boetes en proceskosten nog bovenop.

Een verzekeringsmaatschappij heeft het recht om de uitkeringen aan de slachtoffers te recupereren bij de bestuurder. Dit kan alleen als de bestuurder een positieve alcoholtest heeft afgelegd en als de politie tekenen van dronkenschap heeft vastgesteld.



De terugvordering door de verzekeraar is wel beperkt tot 31.000 euro, zo zegt Wauthier Robyns van Assuralia aan De Standaard. Sommige omniumverzekeringen trekken zich terug bij ‘gewone alcoholintoxicatie’: meer dan 0,5 promille volstaat dan om zelf op te draaien voor de materiële kosten.

‘BOB. Altijd nul op’

Hoewel het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol de voorbije tien jaar met een vijfde gedaald is, waren het er vorig jaar toch nog meer dan 4.000, of ongeveer een letselongeval elke twee uur. Meer dan 5.200 mensen raakten daarbij gewond. Uit statistieken blijkt tevens dat meer dan vier op de tien bestuurders die bij een ongeval betrokken zijn een alcoholgehalte in het bloed van meer dan 1,8 promille hadden, of 3,5 maal de toegestane limiet. Dat meldt verkeersinstituut VIAS in het kader van de nieuwe BOB-campagne met de slogan ‘BOB. Altijd nul op’. Daarmee wordt benadrukt dat je pas echt helemaal BOB bent, als je niets gedronken hebt.

De politie zal tijdens de BOB-campagne, van 2 december tot 6 januari, massaal controleren. Zeker tijdens het ‘weekend zonder alcohol’, van vrijdagavond 10 januari tot zondag 12 januari. Het is de bedoeling om in totaal 300.000 bestuurders in heel België aan een alcoholtest te onderwerpen. Nieuw dit jaar is dat er ook gecontroleerd zal worden op drugs en gsm’en achter het stuur.