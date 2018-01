Dronken doodrijder moet schadevergoeding van 290.000 euro betalen aan partner van verongelukte motard Jürgen Eeckhout

12u11

Bron: Eigen berichtgeving 5 Repro JVK De verongelukte Eddy Lammens en zijn partner. Een man uit Lochristi die op 6 juni 2015 een dodelijk verkeersongeval had veroorzaakt in de Pauwstraat in Lochristi moet aan de partner van het slachtoffer een monsterschadevergoeding van maar liefst 290.000 euro betalen.

De vrouw rekende ook het toekomstige inkomensverlies aan en de rechtbank volgde haar daarin voor een bedrag van 218.000 euro voor een zeer groot deel. Op dat bedrag komen het al verloren inkomstenverlies tussen datum van ongeval en vonnis (32.191 euro), een morele schadevergoeding van 15.000 euro en kosten zoals genegenheidsschade en begrafeniskosten.

Ook de ouders van het slachtoffer krijgen elk 6.000 euro toegekend, zo besliste de politierechter vandaag.

U-turn

Slachtoffer Eddy Lammens reed op die fatale dag met zijn moto, aan te hoge snelheid, links achteraan in op het voertuig van de Lochristinaar. Die stond aan de kant van de baan geparkeerd en maakte een U-Turn. Het slachtoffer remde nog, maar kon de wagen niet meer ontwijken. Hij overleed aan zijn verwondingen, terwijl de chauffeur zelf zwaargewond raakte.

Volgens de verkeersdeskundige reed de motard inderdaad sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur, maar dat speelde geen rol voor de afloop van het ongeval. "Zelfs aan de toegelaten snelheid kon hij de wagen niet meer ontwijken."

Dronken achter stuur

De bestuurder zelf was ook nog eens onder invloed van alcohol. Hij blies twee uur na het ongeval nog altijd 1,33 promille, wat erop wijst dat hij op het moment van het ongeval nog meer onder invloed was. In 2012 is hij al eens veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol.

De doodrijder kreeg acht maanden met uitstel, 6.000 euro boete waarvan 1.200 euro met uitstel en drie jaar rijverbod. Een jaar daarvan is met uitstel. De man moet ook nog zijn theoretisch en praktisch rijexamen afleggen en moet een psychologisch en medisch onderzoek ondergaan. Zijn verzekeraar komt vrijwillig tussenbeide.