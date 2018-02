Dronken Diepenbekenaar (56) die drie voetgangers aanreed op Winterland krijgt enkelband Pleger vluchtmisdrijf mocht niet met auto rijden mvdb

12 februari 2018

18u18

Bron: Belga 2 E. L. (56) uit Diepenbeek, die begin januari tijdens Winterland in Hasselt drie voetgangers aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, mag morgen de gevangenis met een enkelband verlaten. Dat heeft de raadkamer in Hasselt vrijdag beslist. Zijn aanhouding blijft gehandhaafd in de vorm van elektronisch toezicht.

Op zaterdag 6 januari maaide E. L. in Hasselt drie voetgangers van de weg aan het evenement Winterland aan de Koning Boudewijnlaan. De onderzoeksrechter heeft de man de dag nadien aangehouden en opgesloten wegens het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, dronken sturen en vluchtmisdrijf. De politie kon de verdachte in een café in de stationsbuurt arresteren. Hij had geen geldig rijbewijs op zak.

Een 26-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Berlare en een 27-jarige vrouw uit Gent werden door het voertuig gegrepen. De man was er het ergste aan toe. Verder vielen er nog een zwaar- en een lichtgewonde. Na de klap reed de wagen door. Een agent zag het voertuig met verbrijzelde voorruit geparkeerd staan in de Frans Massystraat in Hasselt. De bestuurder zat op café in dezelfde straat.

Medicatie en alcohol

Na zijn eerste raadkamerverschijning liet advocate Vanessa Penninger weten dat haar cliënte indertijd besefte dat wat hij gedaan heeft niet door de beugel kon. De man had toen medicatie voor de behandeling van zijn herseninfarct gecombineerd met alcohol. "Uiteraard mag hij niet met de auto rijden. De man is zelf nog in behandeling voor zijn herseninfarct en die therapie kan hij nu hervatten. Hij is zelf hulpbehoevend, maar nu kan ook weer de zorg opnemen voor zijn twee broers, met wie hij samenwoont", aldus advocate Penninger.