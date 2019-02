Dronken dief duikt leeg zwembad in tijdens vluchtpoging in Ukkel HR

08 februari 2019

07u02

Bron: Bruzz 0 Een dronken dief is in Ukkel tijdens zijn vluchtpoging in een leeg zwembad getuimeld. De man en zijn twee kompanen waren betrapt. Ze zetten het op een lopen, maar hij had het zwembad niet gezien. De ongelukkige dief brak zijn been.

De bewoonster van een villa in de Ukkelse wijk Dieweg was woensdagnacht wakker geworden door het lawaai dat de inbrekers maakten, meldt Bruzz. Ze verwittigde de politie en toen die aankwamen, sloegen het trio via de tuin op de vlucht.

Een van hen had echter het zwembad niet opgemerkt, tuimelde erin en brak zijn been. Helaas voor de man zat er immers geen water in. Zijn kompanen bleven bij hun vriend, waardoor de politie het drietal makkelijk kon inrekenen. Ze bleken stomdronken.

