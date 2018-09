Dronken demonstranten intimideren N-VA-senator na ambtenarenbetoging: "Ik dien klacht in" HA

28 september 2018

18u54

Bron: Bruzz 14 Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) belaagd ter hoogte van Madou. Ze goten bier over zijn campagne-auto en klopten op zijn voorruit. De N-VA'er plaatste foto's van het incident op Twitter. De politie moest tussenbeide komen. Dronken demonstranten hebben deze namiddag na de ambtenarenbetoging in Brussel senator en

Vanlouwe was net vertrokken uit het Vlaams parlement, toen hij en zijn campagnewagen ter hoogte van café The Butterfly door een groep beschonken demonstranten in het vizier werden genomen. "Dronken vakbondslui begonnen me ineens te omsingelen", zegt de politicus aan Bruzz.

Volgens Vanlouwe waren zijn belagers zowel fysiek als verbaal erg agressief. "Ze staken hun middelvinger naar me uit en goten bier over mijn wagen. Daarna begonnen ze mijn auto dooreen te schudden en op mijn voorruit te kloppen." Een van de betogers liet voor het voertuig van de N-VA'er zijn broek zakken en liet zijn achterste zien. "Ik werd echt ernstig geïntimideerd." De senator zegt een klacht te zullen indienen wegens intimidatie.



De politie moest tussenbeide komen om de mannen te kalmeren. Vanlouwe: "Het verhoor zal snel volgen. De politie heeft mijn gegevens al".

Zonet met campagnewagen slachtoffer van fysieke en verbale agressie van vakbonden : omringd door dronken vakbondslui, bier over wagen, geduw en gestamp tegen auto, autoruit bijna ingeslaan,... Politietussenkomst was nodig. Foto's zeggen genoeg, ook over hun argumenten... pic.twitter.com/hee5ZHdBRu Karl Vanlouwe(@ KarlVanlouwe) link