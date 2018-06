Dronken brokkenpiloot veroorzaakt drie ongevallen in Antwerpen en vlucht telkens weg kg

30 juni 2018

19u24

Bron: Belga 13 De Antwerpse politie heeft vanochtend een man opgepakt die met een wagen zonder nummerplaten verschillende ongevallen had veroorzaakt. De man bleek onder invloed van drank of drugs en kon geen geldig rijbewijs voorleggen. Hij mocht zijn roes uitslapen in een politiecel.

Deze ochtend kreeg de politie verschillende oproepen over een zwarte Peugeot die meerdere ongevallen veroorzaakte en telkens wegvluchtte. Het voertuig reed een wagen aan op de Plantin en Moretuslei en veroorzaakte een aanrijding met een fietser op het Sint Jansplein. Er kwam ook een melding dat het voertuig zich even op het trottoir had geparkeerd, alvorens opnieuw weg te rijden.

Uiteindelijk werd het voertuig door de douane tegengehouden in de Waaslandtunnel, waar het opnieuw een ongeval had veroorzaakt. De bestuurder kon worden gearresteerd, wat een einde maakte aan zijn brokkenparcours doorheen de stad.

De 33-jarige man leek onder invloed te zijn, waardoor hij niet meteen kon verhoord worden. Hij kon ook geen geldig rijbewijs voorleggen. Het is onduidelijk of de man nadien werd aangehouden of mocht beschikken.