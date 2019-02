Dronken bestuurster (49) rijdt tegen politiecombi en onderneemt daarna twee mislukte vluchtpogingen HR

02 februari 2019

22u02

Bron: Politie Antwerpen 0 Een 49-jarige vrouw uit Antwerpen is vandaag haar rijbewijs kwijtgespeeld. Nadat ze eerst tegen een politiecombi reed, probeerde ze daarna tot tweemaal toe te vluchten.

Een geparkeerde combi van de Antwerpse politie werd in de kasteelstraat beschadigd door een voorbijrijdend voertuig. Tijdens de controle bleek dat de dame (49) achter het stuur onder de invloed was van alcohol. Bovendien was haar voertuig onverzekerd en haar keuring vervallen.

Toen de politie bezig was met de vaststellingen, probeerde de vrouw weg te rijden met haar wagen. Dat mislukte, omdat de politie haar sleutel had afgenomen. Nadien probeerde ze te voet de plaats te verlaten, maar ze werd opnieuw tegengehouden.

Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken,