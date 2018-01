Dronken bestuurder dodelijk ongeval in Drongen aangehouden

23 januari 2018

De man die gisterenavond op de E40 in Drongen met zijn wagen inreed op de winkel van het Texaco-tankstation en één dodelijk slachtoffer maakte, is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter in Gent beslist. De 54-jarige man uit Oostende was zwaar onder invloed van alcohol.