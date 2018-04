Dronken bestuurder crasht, slaat getuige werkonbekwaam en vlucht weg met zwaargewond meisje (14) KVE

07 april 2018

16u39

Bron: VTM Nieuws 149 Afgelopen nacht heeft een man de controle over zijn stuur verloren in het Oost-Vlaamse Assenede. Een meisje dat bij hem in de wagen zat, raakte levensgevaarlijk gewond. Samen met een andere medepassagier en het gewonde meisje vluchtte de bestuurder weg. Een getuige die te hulp schoot, moest klappen incasseren. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket aan VTM Nieuws.

Het incident deed zich afgelopen nacht voor in de Kapellestraat in Assenede. “Een man uit Zelzate van 37 jaar oud verloor de controle over zijn stuur en reed tegen twee geparkeerde voertuigen aan”, zegt het Oost-Vlaamse parket. “Eén passagier, een meisje van 14 jaar oud uit Assenede, werd hierbij zwaar gewond. Ze verkeert in levensgevaar.”

Een buurtbewoner die het drietal wilde helpen, kreeg slagen van de bestuurder. De getuige is na het voorval 7 dagen werkonbekwaam. Het drietal sloeg op de vlucht.

Maar de politie kon de bestuurder vatten en arresteerde hem. Vandaag werd hij voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter wegens vluchtmisdrijf met gewonden, dronkenschap, schuldig verzuim, opzettelijke slagen en verwondingen en weerspannigheid. De andere medepassagier is nog voortvluchtig.