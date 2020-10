Dronken Belgische anesthesiste verschijnt voor Franse rechter na dood zwangere vrouw SVL

07 oktober 2020

12u28

Bron: Belga 0 Een Belgische anesthesiste verschijnt morgen en vrijdag voor de correctionele rechtbank in het Franse Pau voor een opmerkelijke zaak van dronkenschap in de operatieafdeling. Ze wordt aangeklaagd voor de dood van een zwangere vrouw in 2014 in Orthez, in het zuidwesten van Frankrijk. De anesthesiste had op het moment van de feiten gedronken.

Op 26 september 2014 was Helga Wauters, “zoals elke dag, om het beven te stoppen”, haar dag begonnen met wodka, gemengd met water. Ook 's namiddags en 's avonds bleef ze drinken. Aan de rechercheurs gaf ze toe "niet naar de operatieafdeling te kunnen gaan zonder gedronken te hebben". Zes jaar later moet de anesthesiste zich verantwoorden voor de dood van een zwangere patiënte (28), omdat ze die dag - hoewel ze van wacht was - onder de invloed was van alcohol.

De verdachte was nog maar twee weken in dienst bij de privékliniek en gaf de jonge vrouw, die al voorbij haar uitgerekende datum was, een epidurale. Daarna ging ze bij vrienden “een glas rosé” drinken. De bevalling verliep echter moeizaam en een keizersnede bleek noodzakelijk om de baby van 4,5 kilo ter wereld te brengen.

Wauters, die bij haar terugkeer volgens haar collega's naar alcohol rook, intubeerde in de nacht van 26 op 27 september de slokdarm en niet de luchtpijp. De patiënte werd daardoor tijdens de operatie onder volledige verdoving wakker en had veel pijn.

Xynthia Hawke (28), een Franse vrouw van Britse origine, overleed op 30 december 2014 door een gebrek aan zuurstof. Haar baby kwam gezond en wel ter wereld. De dag na het overlijden werd Wauters opgeroepen door de politie. Ze had 2,4 promille alcohol in het bloed, het equivalent van zes à negen glazen alcohol.

Voor die "onvrijwillige doodslag" riskeert de 51-jarige vrouw een celstraf van drie jaar - ze zat al twee maanden in voorarrest. De vijftigster, die nog steeds aan alcoholisme lijdt, is momenteel vrij onder voorwaarden nadat het proces verschillende keren werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Ze woont opnieuw in België. Hoewel Wauters zich al vaak liet behandelen, liep de verdachte in 2010 en 2015 twee veroordelingen op voor dronkenschap achter het stuur. Ze werd ook al twee keer ontslagen vanwege ernstige fouten gelinkt aan haar alcoholisme.