Dronken automobilist rijdt man dood in Doornik en sleurt fiets van slachtoffer nog meer dan 4 kilometer mee ADN

25 maart 2019

18u11

Bron: Belga 3 In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Doornik een fietser door een auto aangereden. Het slachtoffer, een in 1967 geboren man, overleed ter plaatse.

De aanrijding gebeurde op de autoweg van Douai naar Doornik. De bestuurder van de auto is een 27-jarige man uit Doornik. Op het moment van de feiten verkeerde hij in verregaande staat van dronkenschap. Tijdens zijn vlucht sleurde hij meer dan vier kilometer lang de fiets van het slachtoffer mee. De man werd vrijdagnacht nog opgepakt. Er is een onderzoek gestart wegens onvrijwillige doodslag, zo is vandaag bij het parket van Doornik vernomen.