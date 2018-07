Dronkaard krijgt laatste kans van rechter, man gaat meteen naar winkel bier inslaan Patrick Lefelon

11 juli 2018

16u39

Bron: Eigen berichtgeving 8 Een 55-jarige man uit Antwerpen staat terecht omdat hij zijn vrouw en stiefkinderen heeft aangevallen, één week nadat hij uit de gevangenis was ontslagen om aan zijn drankprobleem te werken. Bij de ruzie viel hij zijn vrouw aan met een mes en gaf hij zijn stiefzoon een kopstoot. Hij beet hem ook in de arm. Hij riskeert nu drie jaar cel.

Sani S. was drie jaar samen met zijn partner. Het koppel woonde in het huis van de man in de Lange Lobroekstraat in Antwerpen. Ook drie volwassen kinderen van de vrouw woonden bij hen in. De relatie verliep moeilijk, vooral door de drankverslaving van Sani S. Als hij dronken was, bedreigde hij zijn vrouw of maakte ruzie met de stiefkinderen. UIt voorzorg had zijn vrouw de grootste keukenmessen op een geheime plaats verstopt.

Op 4 juni kwam Sani S. vrij uit de gevangenis. Hij had een voorwaardelijke straf gekregen wegens partnergeweld. Als hij zijn drankverslaving zou aanpakken, hoefde hij die straf niet uit te zitten.

"Naar de supermarkt voor bier"

De procureur: “Wat deed meneer Sani S.? Van de gevangenis ging hij rechtstreeks naar de supermarkt om blikken bier in te slaan.”

Zijn drankmisbruik zorgde een week later voor een nieuwe ruzie met zijn vrouw. De dronken Sani S. ging naar de keuken een mes halen. Hij maakte zich eerst kwaad omdat hij de grote messen niet kon vinden. Dan bedreigde hij zijn vrouw. De kinderen kwamen tussenbeide. Eén stiefzoon kreeg een kopstoot. Toen hij Sani S. overmeesterde, beet die hem in de arm.

De procureur vorderde deze keer een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar. De kans op recidive is zeer groot, zo klonk het.

"Kinderen interesseren mij niet"

De verdediging van Sani S. benadrukte dat de relatie tussen Sani S., zijn vrouw en de drie kinderen zo niet verder kon. “Daarover is iedereen het eens”, stelde advocate Leyla Top. Volgens haar cliënt Sani S. was hij eigenlijk het slachtoffer bij de laatste ruzie. Hij was door de stiefkinderen in de zetel geduwd en in bedwang gehouden. De man had zich verzet en had zo mogelijk iemand verwond.

Sani S. kreeg zelf het laatste woord: “Ik heb spijt van wat ik mijn vrouw heb aangedaan. Haar kinderen interesseren mij niet.”

De rechter velt vrijdag haar vonnis.