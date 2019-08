Dronevluchten tussen ziekenhuizen starten eind september: “Wekelijks weefsel en bloed vervoeren” tvc

12 augustus 2019

11u34

Bron: Belga 4 Het Antwerpse bedrijf Helicus start eind september met dronetransporten van onder meer weefsel, bloed en medicijnen tussen de ziekenhuizennetwerken GZA, ZNA en Helix. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen en Helicus bevestigt het nieuws. Het bedrijf heeft sinds eind 2018 een commandocentrum voor drones in Internet of Things-hub The Beacon en ontwikkelde zelf een interface om in contact te staan met luchtverkeersleiding skeyes. In december wil Helicus ook in Hasselt starten met een soortgelijk project.

Helicus is lid van een groep organisaties uit de publieke en private sector die van Europa testen en demonstraties mogen uitvoeren rond droneverkeer boven België. Het organiseren van medische dronevluchten tussen Antwerpse ziekenhuizen wordt een van de eerste grote realisaties van dat project. De 20 tot 25 kilogram zware drones vliegen tussen 90 en 150 meter hoog aan een grondsnelheid van 60 km/u en zouden nauwelijks zichtbaar of hoorbaar zijn vanop de grond. Aanvankelijk wordt er gewerkt met één wekelijkse vluchtdag, maar Helicus wil dat snel uitbreiden naar dringende transporten die na een aanvraag op elk moment kunnen worden ingezet.

Wereldwijd worden rond dronetransport nog heel wat vraagtekens geplaatst inzake de veiligheid ervan. "Maar luchtverkeer is een pak veiliger dan wegverkeer, waar we intussen gewend zijn aan het groot aantal ongevallen en slachtoffers", zegt Mikael Shamim van Helicus. "Met luchtverkeer wordt erg voorzichtig omgesprongen en we werken goed samen met skeyes. Mogelijke conflicten met privédrones zijn wel een bron van bezorgdheid voor ons, er moet nog veel meer sensibilisering gebeuren daarrond. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze met hun drone maar 10 meter hoog mogen gaan en dan alleen nog op hun privéterrein." De drones van Helicus zullen vooral boven daken vliegen en niet zozeer over straten, aldus nog Shamim.