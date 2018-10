Drones voeren vanaf volgend jaar transport uit tussen onze ziekenhuizen

LIEVE VAN BASTELAERE

04 oktober 2018

Vanaf volgend jaar zullen drones met medische pakketten over en weer vliegen tussen Vlaamse ziekenhuizen. Bedoeling is om zo de files op de weg te vermijden. In het luchtruim waar de drones zich bevinden - tussen grondniveau en 150 meter hoog - is het nu nog niet al te druk.