Drones sturen vliegverkeer rond luchthaven Luik in de war 14u57

Bron: Belga 1 Photo News Drie drones van zowat 2 meter hebben tien dagen geleden het vliegverkeer rond de luchthaven van Luik in de war gestuurd. Vliegtuigen moesten omgeleid worden rond de zone waar de drones werden gespot. Dat meldt luchtverkeersleider Belgocontrol vandaag. Hij werkt samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) aan een platform dat de regels voor drones en de plaatsen waar ze mogen vliegen, moet verduidelijken.

De drones werden gespot in het luchtruim tussen Tongeren en Juprelle, zegt Belgocontrol-woordvoerder Dominique Dehaene. "De luchtverkeersleiding moest maatregelen nemen om het normale luchtverkeer die zone te doen vermijden." Het aantal incidenten met drones neemt gestaag toe, voegt Belgocontrol toe in een persbericht. In 2015 waren er zes, vorig jaar elf en dit jaar al veertien. Een incident kan gaan van de eenvoudige waarneming van een drone tot een bijna-aanvaring met een vliegtuig, klinkt het.

Wettelijke bepalingen

Sinds 2016 is wettelijk bepaald waar, wanneer en voor welke doeleinden drones gebruikt mogen worden, en aan welke voorwaarden de eigenaars moeten voldoen. Belgocontrol en het DGLV willen die regels nu verduidelijken aan de hand van een website en een app met onder meer kaarten. "Op basis van die informatie kunnen dronepiloten dan hun vlucht voorbereiden en de nodige toelatingen aanvragen", luidt het.

Het platform zou begin volgend jaar klaar moeten zijn. "Wij zijn voorstanders van het gebruik van drones, maar het is onze opdracht om de veiligheid van ál het luchtverkeer te verzekeren", wordt Belgocontrol-topman Johan Decuyper geciteerd in het persbericht. "Het platform en de toepassingen zijn een eerste stap in het beheer van het drone-luchtverkeer. Belgocontrol en het DGLV zullen in de toekomst samen beslissen over eventuele volgende stappen."