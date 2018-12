Dronebeelden tonen enorme ravage na waterlek in Sint-Pieters-Leeuw Daimy Van den Eede

21 december 2018

15u21

Bron: VTM NIEUWS 18

In Sint-Pieters-Leeuw is het gemeentelijk rampenplan in werking getreden nadat een groot waterlek een enorme krater veroorzaakt heeft. Het gat is ongeveer vijftien op vijftien meter en is vijf meter diep. Daardoor staan en dertigtal huizen onder water en zijn vijf gezinnen geëvacueerd. Het lek wordt nu zo snel mogelijk gedicht, maar dat kan nog even duren.

Bekijk ook: