Drone van Belgisch leger crasht in Portugal EB

20u50

Bron: Belga 15 Henk Deleu Een B-Hunter van het Belgisch leger. Het Belgisch leger is een drone van het type B-Hunter kwijtgespeeld tijdens een oefenvlucht in Portugal. De drone crashte in het zuiden van het land, maar bracht geen schade toe. Dat heeft Belga vernomen in militaire kringen.

Het ging om een zogeheten 'Unmanned Aerial Vehicle' (UAV) van de basis in Florennes. De crash gebeurde op 10 oktober in een verlaten gebied nabij Beja in de regio Alentejo. Normaal had er een parachute moeten opengaan om een zachte landing mogelijk te maken, maar dat is in dit geval niet gebeurd.

Lees ook Leger koopt mini-drones voor verkenningsvluchten tijdens militaire operaties

De B-Hunter (B staat voor België) is 7 meter lang en heeft 8,9 meter spanwijdte, hij weegt 727 kilo. Normaal is deze CCD uitgerust met een thermische infraroodcamera. Hij heeft een reikwijdte van 100 kilometer en kan 10 uur in de lucht operationeel blijven.