Dromen na corona. CEO van Schoenen Torfs: "Knuffelen met familie... en medewerkers"

Dé datum kunnen we u niet geven, dat kan voorlopig niemand. Maar dromen mag, toch? Dus legden we bekende en minder bekende Vlamingen de vraag voor: wat is het eerste dat u zal doen, zodra de maatregelen opgeheven worden en we het leven van voor de coronacrisis weer oppikken? Vandaag: Wouter Torfs (62), CEO van Schoenen Torfs.