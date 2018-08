Droge zondag met zuinige opklaringen ADN

19 augustus 2018

06u38

Bron: Belga 0 Vandaag worden opnieuw opklaringen over het zuidoosten van het land verwacht. Elders krijgen we snel overal lage wolkenvelden, met maar enkele opklaringen (vooral in de namiddag). Het blijft droog bij maxima tussen 21 graden aan zee en 25 graden in Belgisch Lotharingen. De wind wordt in de loop van de dag matig, aan zee soms vrij krachtig, uit zuidzuidwest ruimend naar westzuidwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond zijn er nog steeds opklaringen over het zuidoosten, terwijl het elders vaak bewolkt is met enkele lokale opklaringen. In de loop van vannacht krijgen we stilaan overal veel lage wolken met kans op motregen vanaf de kust. Het wordt nevelig met in de Ardennen op het einde van de nacht kans op mist. De minima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 18 graden over het westen. De wind waait zwak tot matig uit westzuidwest.

Maandag is het eerst zwaarbewolkt en grijs met soms wat lichte regen of motregen. In de namiddag verschijnen er enkele opklaringen, eerst aan de kust, later geleidelijk ook in het binnenland. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Ook dinsdag kunnen er enkele buitjes vallen, in het midden van de week wordt het warmer.