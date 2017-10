Droge, maar zwaarbewolkte dag

Bron: Belga

Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met zwaarbewolkte perioden maar ook opklaringen. In het noorden kan er in de loop van de dag tijdelijk wat lichte regen vallen. In het zuiden van het land is het vaak vrij zonnig. Maxima van 7 graden in de Hoge Venen, rond 12 graden in het centrum en tot 13 of 14 graden in het westen.