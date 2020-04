Drives van Belgische McDonald’s restaurants morgen opnieuw open Redactie

20 april 2020

10u10 3804 Goed nieuws voor fans van hamburgers en frietjes. McDonald’s opent vanaf dinsdag in ons land opnieuw de ‘drives’, waardoor afhaal via de wagen weer mogelijk is. Dat heeft de fastfoodketen maandag bekendgemaakt.



McDonald’s sloot op 18 maart zijn 87 Belgische restaurants, inclusief de ‘drives’. Een maand later gaan die laatste dus weer open. In totaal hebben 68 van de 87 restaurants in ons land zo’n drive-in.

Maatregelen

“De afgelopen weken hebben we, samen met onze franchisenemers, de tijd genomen om onze bestaande procedures te evalueren, te verscherpen en nieuwe maatregelen te nemen tegen de verspreiding van het coronavirus”, zegt Stephan De Brouwer, Managing Director McDonald’s Belgium. “De gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers zijn meer dan ooit onze topprioriteit. Dankzij de aangepaste maatregelen, kunnen we onze medewerkers opnieuw verwelkomen op een veilige werkplek en onze klanten opnieuw bedienen.”

Vereenvoudigd menu

De nieuwe maatregelen zijn onder meer het respecteren van de sociale afstand door het fysiek afbakenen van het werkgebied van elke medewerker met vloertape of tafels. Er wordt ook een tijdelijk, vereenvoudigd menu ingevoerd om het aantal mensen dat tegelijk op de werkvloer aanwezig is tot een minimum te beperken. Daarnaast beschikt elke medewerker over een persoonlijk mondmasker en handschoenen.

Extra beschermingsflap

Bestellingen worden aan de McDrive overhandigd via de veiligheidslade of met een extra beschermingsflap aan het loket en klanten worden gevraagd om zoveel mogelijk contactloos of elektronisch te betalen.

De bestaande, strenge hygiënemaatregelen blijven van kracht of werden verscherpt zoals het wassen van de handen elk uur, het reinigen en ontsmetten van de betaalterminals na elk gebruik, enzovoort.

Opgelet, klanten worden dus uitsluitend via de McDrive-loketten bediend. De nieuwe openingsuren van de drives zijn van 11.00 uur tot 21.00 uur.