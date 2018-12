Drinkwater vanaf volgend jaar iets duurder in 180 Vlaamse gemeenten kg

24 december 2018

14u09

Bron: Belga 10 De factuur voor drinkwater stijgt licht in 2019 voor gezinnen in 180 gemeenten in Vlaams-Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen. Dat komt door de indexaanpassing die hun leverancier De Watergroep zal doorvoeren.

De vaste vergoeding voor drinkwater zal volgend jaar 53 euro blijven, net zoals in 2018. Het basistarief per kubieke meter wordt wel wat duurder, staat op de website van De Watergroep. Terwijl dat dit jaar nog 1,8876 euro was, zal het in 2019 1,8959 euro zijn. Het gaat om een indexaanpassing, verklaart woordvoerder Kathleen De Schepper.





Een groot verschil is het niet. Volgens cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij verbruikt een Vlaams gezin van vier personen gemiddeld 127 m³ leidingwater per jaar. Dat betekent dat de waterfactuur voor zo’n gezin ongeveer met één euro zal stijgen.

180 gemeenten

De verhoging heeft betrekking op het drinkwatergedeelte van de waterfactuur. Die factuur bevat ook nog bijdragen voor afvoer en zuivering.



De Watergroep levert naar eigen zeggen drinkwater aan 3 miljoen klanten in 180 Vlaamse gemeenten. Het gaat om alle gemeenten in de provincie Limburg, grote delen van Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen, en een dertigtal gemeenten in Oost-Vlaanderen.

Andere spelers

Of er een prijsverhoging komt bij andere spelers is nog niet duidelijk. Zij hebben tot eind december de tijd om hun tarieven door te geven aan de WaterRegulator, die eventuele verhogingen moet goedkeuren.



Begin 2019 berekent de regulator vervolgens een geschatte jaarfactuur, waarbij het gemiddelde wordt gebruikt van de verschillende tarieven die elke maatschappij hanteert.