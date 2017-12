Drinkwater Oostakker is weer veilig na twee weken vervuiling SPS

14u24

Bron: Belga 0 James Arthur Aan sporthal Wolfput werd aan de lopende band waterzakjes uitgedeeld. In de Gentse deelgemeente Oostakker is het leidingwater na meer dan twee weken vervuiling opnieuw geschikt voor alle gebruik. Dat werd vernomen bij watermaatschappij Farys.

De getroffen inwoners moesten sinds 16 november het water minstens vijf minuten koken alvorens ervan te drinken of er eten mee klaar te maken. Douchen, wassen en schoonmaken mocht wel. Aan de sporthal Wolfput in de Wolfputstraat was er elke dag waterbedeling tussen 9 en 20 uur, maar die wordt deze namiddag stopgezet.

Het leidingwater kon pas vrijgeven worden na twee opeenvolgende conforme resultaten van de dagelijkse stalenanalyses. "In samenspraak met de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid kunnen wij vandaag ook in zone 1-A (de laatste getroffen zone, nvdr.) het leidingwater vrijgeven voor normaal gebruik" meldt Farys. "Wij danken de inwoners van de voorzorgszones in Oostakker voor hun begrip en geduld en voor hun warme gastvrijheid voor onze medewerkers ter plaatse."