Drinkwater afsluiten moet mogelijk blijven: sp.a vangt bot

30 januari 2018

17u40

Bron: Belga 0 Het drinkwater afsluiten moet in bepaalde gevallen mogelijk blijven. Dat vindt AquaFlanders, de koepelvereniging van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven. Sp.a vroeg vandaag in het Vlaams parlement in een resolutie een verbod op het afsluiten, maar die vraag werd verworpen.

In 2016 werd de kraan bij 2.617 Vlamingen dichtgedraaid, omdat ze hun facturen niet meer konden betaalden. De beslissing wordt genomen door de Lokale Adviescommissie, waarin zowel het OCMW als de watermaatschappij zetelt, en waar ook de klant wordt gehoord. Er wordt eerst een bemiddelingstraject opgestart, maar als ook dat op niets uitdraait, wordt het water afgesloten.

Sp.a wil dat verbieden. Wie geen wateraansluiting meer heeft, moet naar de supermarkt om flessenwater te kopen en verzeilt zo nog dieper in de armoede, argumenteert initiatiefnemer Rob Beenders. Zijn resolutie werd vandaag echter weggestemd in het parlement.

Laatste optie

Met reden, stelt AquaFlanders. "Water is een basisbehoefte voor alle burgers", vindt ook de organisatie. "Afsluiten gebeurt pas als laatste optie, maar precies daarom moet het mogelijk blijven. Bijvoorbeeld bij klanten die geen regeling willen aanvaarden om hun openstaande facturen te betalen. Of wanneer er fraude wordt vastgesteld. Of wanneer de binneninstallatie zo slecht is dat ze een bedreiging vormt voor de volksgezondheid."

In die drie gevallen vindt AquaFlanders het afsluiten gerechtvaardigd. De koepel pleit wel voor een betere ondersteuning van de Lokale Adviescommissies, "zodat ze nog beter mensen met betalingsproblemen kunnen begeleiden, en zo afsluitingen kunnen voorkomen".

