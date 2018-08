Dringend gezocht: donoren met bloedgroep B negatief HA

01 augustus 2018

17u34

Het Rode Kruis is dringend op zoek naar 55 donoren met de bloedgroep B negatief, om de sterke daling van de voorraad van deze bloedgroep in te perken. Maar ook bloedgroepen A negatief en O negatief zijn erg nodig. "Door de hitte hebben minder mensen zin om bloed te gaan geven."

Als de bloedvoorraad op peil is, heeft Rode Kruis-Vlaanderen voldoende bloed om gedurende een volledige werkweek aan de verwachte vraag te kunnen voldoen. Momenteel is het echter zo dat het bloed van donoren met bloedgroep B negatief meteen weer wordt uitgestuurd naar de ziekenhuizen en toegediend wordt aan patiënten die het nodig hebben.

De voorraad voor bloedgroep B negatief is zodanig geslonken dat er slechts bloed voorradig is voor twee dagen. Extra donaties zijn dus absoluut nodig. Zo werden er afgelopen maandag in totaal 790 verzamelde bloedzakjes geteld, waarvan slechts 17 of 2,1 procent met bloedgroep B. Dat is bitter weinig.

Hitte

Door de hitte hebben de mensen minder zin om bloed te gaan geven. Het aantal donoren ligt 18 procent lager dan voor dit moment van het jaar wordt verwacht, vertelde communicatieverantwoordelijke Ine Tassignon vorige week al naar aanleiding van de hittegolf.

Vooral de voorraad van de negatieve bloedgroepen staat dus onder druk. "Er zijn sowieso al veel minder mensen met een negatieve bloedgroep, de verhouding is ongeveer 85 procent positief en 15 procent negatief. Dus als de opkomst lager is, dan is het probleem daar nog groter."

Rantsoeneren

"Mocht er ooit een tekort zijn - maar dat is nog nooit voorgevallen - gaan we in de eerste plaats rantsoeneren bij ziekenhuizen. Vragen ze tien zakjes, dan krijgen ze er maar acht. De volgende stap is bloed vragen aan onze Waalse collega's. Want elk land staat in voor zijn eigen bloedvoorziening", legt het Rode Kruis uit.

Ben je iemand met een negatieve doelgroep en wil je graag bloed geven? Ga dan langs bij een mobiele bloedinzameling of maak een afspraak bij een donorcentrum in je buurt.