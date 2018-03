Drievoudig moordenaar Léopold Storme "dronken" gefilmd in Brussels café, maar volgens advocaat geen schending van zijn voorwaarden rvl

20 maart 2018

14u59

Bron: RTL Info 0 Léopold Storm, de dader van de zogenaamde 'Marollenmoord', waarbij hij in 2007 zijn beide ouders en zus vermoordde, is in vermoedelijk dronken toestand gefilmd in een Brusselse uitgaansbuurt. Dat meldt RTL, dat het bewuste filmpje in handen kreeg. Nochtans is het niet-drinken van alcohol een van de voorwaarden waaraan Storme - die in 2010 veroordeeld werd tot 26 jaar cel, maar in februari 2017 vervroegd vrijkwam - moet voldoen. Volgens zijn advocaat is Storme echter niet in de fout gegaan.

De beelden werden enkele dagen geleden gemaakt in een bekende bar in de buurt van het Flageyplein, in Brussel, zonder medeweten van Storme zelf, zo schrijft RTL. Volgens de getuigen die de beelden maakten, was Storme, intussen 30 jaar oud, dronken of onder invloed van een ander middel. Nochtans is een van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling het niet-drinken van alcohol. Volgens een andere getuige komt Storme regelmatig in het café.

In juni vorig jaar moest Storme al eens een twintigtal dagen terug naar de gevangenis voor de schending van zijn voorwaarden. Toen was Storme zichzelf gaan aangeven bij de politie, naar verluidt omdat hij alcohol gedronken had. Maar volgens de advocaat van Storme, Fabian Lovau, is er dit keer echter geen sprake van een schending van zijn voorwaarden.

"Ik zie niet in hoe hij vandaag iets zou hebben geschonden", zegt Lovau aan RTL, die erop wijst dat het Storme niet verboden is een café te bezoeken. "Hij omhelst zijn re-integratie en respecteert het kader dat hem is opgelegd. Hij heeft zijn studies hervat en volgt zijn reclasseringsplan. Als hij morgen iets doet wat hem verboden is, gaat hij terug naar de gevangenis, maar op dit moment is dat niet het geval."