Drietal aangehouden in onderzoek naar onthoofd en verbrand lichaam van Luikenaar (44) mvdb

12 augustus 2019

16u18

Bron: Belga - Sudpresse 4 De Luikse onderzoeksrechter heeft de voorbije weken drie mensen aangehouden in de zaak van het onthoofde en verbrande lichaam dat vorige week in de bossen rond Erezée (provincie Luxemburg) werd gevonden. Dat meldt het parket van Luik, dat daarmee berichtgeving van Supdresse bevestigt.

Intussen werd ook het slachtoffer geïdentificeerd: het gaat wel degelijk om de 44-jarige Luikenaar Ilyas Kösker, die sinds 28 juni vermist werd.



Twee weken geleden werd al iemand aangehouden, eind vorige week volgden twee anderen. Het is dankzij de informatie die de politie bij hen loskreeg dat de onderzoekers het lichaam van Kösker konden terugvinden. Zijn lichaam werd verbrand en onthoofd en vervolgens begraven in een bos in Erezée.



Het parket kon verder nog bevestigen dat het slachtoffer in de regio rond Luik werd gedood en vervolgens werd overgebracht naar het dorpje Amonines, een deelgenemeente van Erezée. Een woordvoerder van het Luikse parket verwacht dat het onderzoek tegen eind deze week nog meer informatie zal opleveren.



Kösker werd als vermist opgegeven nadat hij thuis was vertrokken om zijn Volkswagen Golf te verkopen. Sindsdien werd niets meer van hem vernomen.