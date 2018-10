Dries Van Langenhove wil zitje in Raad van Bestuur UGent terug SPS

02 oktober 2018

20u48

Bron: Belga 1 Dries Van Langenhove vraagt UGent-rector Rik Van de Walle om nieuwe verkiezingen te organiseren voor de Raad van Bestuur, om zo zijn zitje opnieuw op te eisen. De in opspraak gekomen oprichter van Schild & Vrienden werd vorige maand geschorst maar mocht later wel zijn diploma behalen op voorwaarde dat hij de universiteitsgebouwen niet zou betreden. Een kortgedingrechter oordeelde vandaag dat Van Langenhove de bibliotheek alsnog mag betreden.

Rector Rik Van de Walle legde Van Langenhove een ordemaatregel op en er werd een interne tuchtprocedure opgestart. Zo mag de rechtenstudent de universitaire gebouwen niet langer betreden omdat zijn aanwezigheid de orde aan de universiteit zou verstoren. Die maatregel is nog steeds van kracht, al moet de universiteit tegemoet komen aan de eis van Van Langenhove om de bibliotheek acht uur per week te mogen betreden. Dat is nodig om zijn masterproef te kunnen afwerken.

Enkele andere eisen, zoals een verbod aan de universiteit om via de pers te communiceren en een dwangsom van 25.000 euro, werden door de rechter niet ingewilligd. Van Langenhove wou ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de UGent terug opnemen, maar de rechter in kort geding laat dat niet toe.

De student wil daarom dat de rector nieuwe verkiezingen organiseert over zijn aanwezigheid in de Raad van Bestuur. Als de meerderheid van de studenten instemt, zou hij zijn zitje mogen opnemen, bij verlies neemt hij er afstand van.

Tegen van Langenhove loopt nog steeds een gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van een Pano-reportage, die aantoonde dat geheime chatgroepen van de conservatieve beweging vol staan met seksisme, antisemitisme en wapens tonen. Zijn in beslag genomen computer krijgt hij terug.