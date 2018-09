Dries Van Langenhove vergelijkt zichzelf met Michelle Martin: “Zij mag studies wel afwerken en ik niet” kg

07 september 2018

11u05

Bron: Twitter 0 Dries Van Langenhove, kopstuk van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden, spreekt zich uit tegen de beslissing van de Universiteit Gent om hem definitief te schorsen. Op Twitter legt hij zijn situatie naast die van Michelle Martin, de ex-echtgenote van Marc Dutroux. “Michelle Martin, die weerloze kinderen de dood in joeg met Dutroux, mag haar studies afwerken. Ik, die gewoon uitkwam voor mijn mening, mag dat niet.”

Van Langenhove werd gisteren definitief de deur gewezen door de UGent na de veelbesproken Pano-reportage rond Schild & Vrienden. Van Langenhove studeerde er rechten en was er studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

Op Twitter kaart Van Langenhove de situatie aan met een niet mis te verstane vergelijking. Onder andere vindt hij het onaanvaardbaar dat Michelle Martin haar studies wel mag afwerken, ondanks haar medeplichtigheid in de zaak-Dutroux. Daarnaast benadrukt hij nogmaals dat de reportagemakers zijn mening in het programma niet juist hebben weergegeven. “En voor alle duidelijkheid, mijn mening lijkt in niets op wat werd geportretteerd in PANO. Er is iets grondig fout in dit land", benadrukt Van Langenhove nogmaals.

Michelle Martin, die weerloze kinderen de dood in joeg met Dutroux, mag haar studies afwerken. Ik, die gewoon uitkwam voor mijn mening, mag dat niet. En voor alle duidelijkheid, mijn mening lijkt in niets op wat werd geportretteerd in PANO. Er is iets grondig fout in dit land. pic.twitter.com/ceYMVg4kPs Dries Van Langenhove(@ DVanLangenhove) link

In juli werd bekend dat Martin op zoek was naar een stageplaats om haar laatste jaar rechten af te ronden. Eens ze haar stage heeft vervolledigd en een thesis heeft afgewerkt, kan de vrouw haar bachelordiploma rechten behalen.