Dries Van Langenhove trekt als onafhankelijke kandidaat Kamerlijst Vlaams Belang in Vlaams-Brabant: “Ik zal de strijd die ik op straat lever nu ook in het parlement voeren” TT

09 januari 2019

11u57 74 Dries Van Langenhove, de oprichter van de extreemrechtse jongerenorganisatie Schild en Vrienden, wordt federaal lijsttrekker voor Vlaams Belang voor Vlaams-Brabant. Opvallend: hij doet dat als onafhankelijke. “Ik ga mijn politiek activisme nu ook in het federaal parlement voeren”, aldus Van Langenhove samen met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op een persconferentie.

“Partijen en individuen moeten zichzelf durven overstijgen”, zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken bij het begin van de aankondiging. “Ik wil de rechtse krachten in Vlaanderen zo veel mogelijk bundelen, N-VA heeft onze uitgestoken hand altijd geweigerd. Maar voor mij is de Forza Flandria-gedachte niet dood. Dit is de start van het verenigen van de rechtse Vlaamse krachten.” De kandidatuur van Van Langenhove moet wel nog goedgekeurd worden door de partijraad.

Van Langenhove zei eind vorig jaar nog in een interview met deze krant dat hij “niet voor de partijpolitiek zal kiezen”. “Ik kies voor mijn onafhankelijkheid en niet voor de partijpolitiek”, klonk het. Op de ‘Mars voor Democratie' in Ninove vorige week klonk het bovendien dat hij “een hekel heeft aan de partijpolitiek”. “Aan het handje vol partijvoorzitters die onze democratie hebben misvormd tot een particratie. Een systeem waarbij de macht niet meer ligt bij het gewone volk, maar wel bij een kleine kliek graaiers die zichzelf in stand wil houden. Er wordt enkel nog gedacht aan de volgende verkiezing, maar niet meer aan de toekomst van ons volk.”

“Partij-onafhankelijk activist”

Van Langenhove zal dan ook niet als Vlaams Belanger de Kamerlijst trekken, zegt hij nu. Een lidkaart van Vlaams Belang zal hij evenmin nemen, hij blijft naar eigen zeggen een “partij-onafhankelijk activist”. “Ik heb voor het project van Tom Van Grieken gekozen omdat dat breed en dynamisch is. Het zet het belang van Vlaanderen vooraan. Daar ik wil graag mijn schouders onder zetten. Ik kies voor een Vlaams en sociaal Vlaanderen, waar ik mijn eigen accenten kan leggen”, motiveerde hij zijn keuze.

Volgens Van Langenhove staat Schild en Vrienden pas in zijn kinderschoenen en is dat de uitbouw van een rechtse belangenorganisatie nog volop bezig. Ook kondigde Van Langenhove een eigen mediakanaal aan als “tegengewicht voor de linkse media”.

“Toch willen veel van onze volgers dat we een stap verder gaan en actie voeren in het parlement. Elke dag kwamen sympathisanten mij smeken om de dingen die ik zeg ook te zeggen in het parlement. (...) Ik zal de strijd die ik nu lever op straat en op de sociale media kunnen leveren in het parlement.”

Ik zal een gezamelijke lijst met @vlbelang trekken in Vlaams-Brabant voor Federaal Parlement. Naast uitbouw @schildnvrienden en nieuw mediakanaal ga ik als partijonafhankelijk activist ook deze 3de uitdaging aan. Politiek is te belangrijk om over te laten aan politici. #KiesDries Dries Van Langenhove(@ DVanLangenhove) link

Tegenover Francken

Van Langenhove woont in het Vlaams-Brabantse Opwijk en kan dus opkomen in zijn provincie. Op die manier zou hij bovendien rechtstreeks tegenover N-VA-kopman Theo Francken kunnen komen te staan, die meer dan waarschijnlijk ook de Kamerlijst in Vlaams-Brabant trekt op 26 mei. "Er is een heel groot verschil tussen wat Theo Francken zegt en wat Theo Francken doet”, aldus Van Langenhove vanmiddag.

Vlaams Belang haalde in 2014 met 4,25 procent geen enkele Kamerzetel in de provincie.

Schild en Vrienden

Van Langenhove kwam vorig jaar al regelmatig in het nieuws. Als oprichter van de extreemrechtse, conservatieve studentenclub Schild & Vrienden belandde hij in een mediastorm na een aflevering van het duidingsmagazine Pano in september. Daarin werd uit de doeken gedaan hoe leden van de vereniging infiltreerden in de Vlaamse jeugdraad, en in groepschats racistische, seksistische en antisemitische berichten en afbeeldingen plaatsten.

Verschillende partijen schrapten daarop Schild & Vrienden-leden van hun kieslijsten, Van Langenhove werd de toegang ontzegd tot de Universiteit Gent waar hij studeerde. Na een rechtszaak kreeg hij wel de toestemming om zijn masterproef aan de universiteit af te werken.

Betogingen

Later in 2018 was Van Langenhove een van de organisatoren van de ‘Mars tegen Marrakech’ in Brussel, die 5.500 betogers op de been bracht tegen het VN-migratiepact. Ook die betoging was niet zonder controverse. Na een aanvankelijk verbod door Brussels burgemeester Close (PS) mocht de mars toch plaatsvinden. Na afloop braken er relletjes uit: betogers namen het toen op tegen de ordediensten en tientallen mensen werden opgepakt.

En vorige week was Van Langenhove drijvende kracht achter een ‘Mars voor democratie’ in Ninove. Daar kwamen rechtse betogers op straat tegen de pas gevormde coalitie waarin geen plaats was voor de partij Forza Ninove van Vlaams Belanger Guy D’haeseleer.