Dries Van Langenhove: "Overtuigd dat onderzoek mij zal vrijpleiten"

18 juni 2019

13u00 6 Dries Van Langenhove (26), vanaf donderdag onafhankelijk volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang, is er van overtuigd dat het onderzoek rond Schild en Vrienden hem vrij zal pleiten. “Nadat ik gisteren uiteindelijk gehoord ben, ben ik daar nog zekerder van dan ooit tevoren”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. Van Langenhove werd gisteren na een arrestatie en urenlange ondervraging formeel in verdenking gesteld van inbreuken tegen de racisme-, negationisme en wapenwet.

“Het is helemaal niet zeker dat er ooit een rechtszaak komt, ik ben er echt van overtuigd dat dit onderzoek mij zal vrijpleiten, dat ben ik van in het begin geweest”, verklaarde hij vanochtend strijdvaardig. De timing van de ondervraging vindt hij wel verdacht. “Ik ben al 8 maanden vragende partij om eindelijk eens gehoord te worden door de politie, maar ik laat verdere conclusies over aan de kiezers”, zegt hij.

Kazerne Dossin

Van Langenhove heeft ook verklaard dat hij bereid is om Kazerne Dossin te bezoeken. Dat is een museum in Mechelen in en naast het doorgangskamp Kazerne Dossin. Het museum schetst de Belgische geschiedenis van de Joden- en zigeunervervolging. “Ik ga daar straks onmiddellijk voor bellen, lijkt mij heel interessant”, zegt Van Langenhove.

Schild en Vrienden

Van Langenhove werd gisteren gearresteerd en ondervraagd in een onderzoek naar inbreuken op de antiracismewet door zijn organisatie Schild en Vrienden. Van Langenhove werd maandagnamiddag terug vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds de uitzending van Pano, een reportagemagazine van VRT, loopt er een gerechtelijk onderzoek naar enkele leden van Schild en Vrienden. Het is in het kader van dat onderzoek dat Van Langenhove werd opgepakt.

