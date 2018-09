Dries Van Langenhove onderneemt juridische stappen tegen Universiteit Gent: "Ik wil mijn diploma halen" rvl

24 september 2018

15u43

Bron: Belga 9 Dries Van Langenhove onderneemt juridische stappen tegen de Universiteit Gent. Dat zegt hij aan Belga. De oprichter van Schild & Vrienden werd 3 weken geleden door de universiteit geschorst, nadat zijn studentenvereniging in opspraak kwam. Maar Van Langenhove wil alsnog zijn rechtendiploma behalen en eist zijn plaats als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur op.

Van Langenhove bereidt zich met zijn advocaten Johan Platteau en Joost Bosquet voor op juridische stappen. De rechtenstudent werd aan de universiteit geschorst door rector Rik Van de Walle. Hij legt zich daar niet bij neer. "Ik vind het een groot onrecht dat men mijn diploma, waarvoor ik al enige jaren noeste arbeid heb verricht, wil afnemen vlak voordat ik afstudeer." Ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent, geeft hij niet op. "Ik wil het mandaat waarvoor ik democratisch door duizenden studenten ben verkozen, uitvoeren", klinkt het.

Over de toekomst van Schild & Vrienden blijft Van Langenhove vaag, "we zullen zien wat de komende maanden brengen." Dat de studentenvereniging zich bezondigd heeft aan ondemocratische impulsen, ontkent Van Langenhove. "Ik vind dat de media eenzijdig, sensationeel en zelfs manipulatief hebben gereageerd op de hetze die gecreëerd is door (het VRT-reportageprogramma, nvdr) Pano."

Het parket van Oost-Vlaanderen voert ondertussen nog steeds een onderzoek naar eventuele strafbare feiten gepleegd door Schild & Vrienden. Vorige week werden in dat kader nog een vijftiental huiszoekingen uitgevoerd.