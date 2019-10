Dries Van Langenhove mag wel deelnemen aan debat in gebouwen KU Leuven PVZ

04 oktober 2019

18u08

Bron: Belga 0 In tegenstelling tot aan de UGent en de VUB kan Dries Van Langenhove, die als onafhankelijke zetelt in de Kamerfractie van het Vlaams Belang, op maandagavond 7 oktober wel deelnemen aan een politiek debat dat de liberale studentenvereniging LVSV organiseert in het Auditorium Pieter De Somer aan de KU Leuven. Dat meldt Sigrid Somers van de persdienst van de KU Leuven.

Vorige maand kregen de LVSV en KVHV in Gent geen toestemming van het rectoraat om in de auditoria van de Gentse universiteit een debat of lezing te organiseren met Van Langenhove. Eerder deze week raakte bekend dat ook de leiding van de Vrije Universiteit Brussel geen toestemming gaf voor een politiek debat dat het LVSV wou organiseren op haar campus. Zowel in Brussel als in Gent werd telkens verwezen naar veiligheidsrisico's bij dergelijke evenementen.

"We stellen onze auditoria ter beschikking voor een brede waaier van activiteiten. Dit impliceert echter niet dat we met alles akkoord gaan wat er verteld wordt. Ook voor de KU Leuven zijn de veiligheidsaspecten bij dergelijke activiteiten zeer belangrijk. In overleg met de politie werden aan de organisatoren voorwaarden opgelegd waaraan voldaan werd zodat er geen reden is om Van Langenhove te weren", aldus Sigrid Somers (KU Leuven).

Aan het debat maandagavond in Leuven participeren naast Dries Van Langenhove ook Raoul Hedebouw (PVDA), Kristof Calvo (Groen), Sammy Mahdi (CD&V), Maurits Vande Reyde (Open Vld), Bruno Tobback (sp.a) en Darya Safai (N-VA). Op haar Facebookpagina meldt de LVSV dat het debat inmiddels volzet is. Het Auditorium Pieter De Somer heeft een capaciteit van iets meer dan 800 zitplaatsen.

Van Langenhove kwam een jaar geleden met racistische uitspraken in besloten internetgroepen zwaar in opspraak tijdens een Pano-reportage over zijn extreemrechtse vereniging Schild en Vrienden. Enkele maanden geleden werd hij door de Gentse onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet. Het Leuvense studentenblad Veto meldde vorige week dat hij zich aan de KU Leuven had ingeschreven omdat hij wegens een tuchtmaatregel aan de UGent zijn scriptie niet tijdig kan afmaken. Dit werd even later door Van Langenhove ontkend.