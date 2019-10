Dries Van Langenhove mag niet deelnemen aan LVSV-debat aan VUB ttr

02 oktober 2019

Dries Van Langenhove mag niet deelnemen aan een debat dat de liberale studentenvereniging LVSV op 10 oktober organiseert aan de Vrije Universiteit Brussel. De VUB kan de veiligheid niet garanderen, zegt vicerector Jan Danckaert. De voorbije weken werden al twee studentenactiviteiten met Van Langenhove - die als onafhankelijke zetelt in de Vlaams Belang-Kamerfractie en de extreemrechtse studentenvereniging Schild en Vrienden oprichtte - aan de UGent ook al geschrapt.

LVSV zou op 10 oktober politici van verschillende strekkingen uitnodigen op een debat dat waarschijnlijk zou doorgaan op de campus in Etterbeek. Maar het rectoraat nam contact op met de studentenvereniging en wees hen op mogelijke problemen. Volgens het rectoraat heeft de veiligheidsdienst van de VUB niet de nodige capaciteit om de sereniteit van het debat te garanderen, klinkt het.

"De vrije meningsuiting is heel belangrijk, maar hier moeten we kijken naar de praktische aspecten", aldus Danckaert. Die verwijst naar eerdere problemen toen in 2017 een debat met voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) niet kon doorgaan. Het LVSV-debat wordt deze keer niet afgelast, maar extreemlinkse en extreemrechtse kandidaten zullen niet deelnemen, zegt LVSV-voorzitter Emerick Asmus, die de zaak betreurt.

Gerechtelijk onderzoek

Tegen Van Langenhove loopt een gerechtelijk onderzoek na een ophefmakende Pano-reportage over de omstreden studentenvereniging Schild en Vrienden, die hij aan de UGent oprichtte. Hij overweegt zich komend academiejaar in te schrijven aan de KU Leuven om zijn studies rechten af te werken, maar daarover heeft het parlementslid nog geen beslissing genomen.

De Gentse afdeling van het LVSV schrapte vorige week nog een debat met Van Langenhove en ook studentenvereniging KVHV kon een lezing aan de UGent niet laten doorgaan.