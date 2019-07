Dries Van Langenhove loopt mee in Brusselse Ommegang en wordt door niemand herkend: “Ik strijd voor het behoud van onze cultuur” KVE

02 juli 2019

16u33

Bron: Bruzz, Twitter 2 Dries Van Langenhove stapte vorige week mee op in de Brusselse Ommegang. Hij deed dat naar eigen zeggen om mee te werken aan het behoud van onze cultuur, zo stelde hij op Twitter. Volgens het kamerlid van Vlaams Belang herkende niemand hem.

Op sociale media deelde de oprichter van Schild en Vrienden enkele kiekjes van het gebeuren. Daarop is te zien hoe de politicus deelneemt aan de folkloristische stoet. “Het was een eer om samen met 1.400 figuranten mee te lopen in de Ommegang”, schrijft Van Langenhove die ook als kind al meeliep in processies. “Samen met een groep vrienden droegen we de kist met privileges van Broekzele en de vlaggen van de 17 provinciën der Nederlanden.”

Ik werk niet alleen aan het behoud van onze cultuur met woorden, maar ook met daden! Een eer om samen met 1400 figuranten mee te lopen in de Ommegang. Samen met een groep vrienden droegen we de kist met privileges van Broekzele en de vlaggen van de 17 provinciën der Nederlanden. pic.twitter.com/XqiVfAZhoC Dries Van Langenhove(@ DVanLangenhove) link

“Ter plaatse heeft niemand me herkend. Ik heb daar ook geen politieke statements gemaakt”, verklaarde de politicus aan Bruzz.

De organisatie van de Ommegang wist niet dat Van Langenhove zou deelnemen. “Wij nodigen deelnemers uit alle regio’s uit en verdedigen de eenheid van het land”, aldus de directeur van de Ommegang aan Bruzz. Verder wenste de organisatie niet te reageren.