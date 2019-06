Dries Van Langenhove legt eed af zonder incidenten, N-VA legt meteen migratievoorstellen op tafel TT IVDE ARA

12u35 106 In de Kamer heeft Patrick Dewael (Open Vld) als ancien de eed afgenomen van zijn 149 collega’s en van zichzelf. De zitting verliep uiteindelijk zonder incidenten dankzij een truc die de liberaal uit zijn mouw schudde en waardoor Dries Van Langenhove geen rol toebedeeld kreeg. Een akkoord over wie voorlopig de nieuwe Kamervoorzitter mag worden, is er nog niet.

PS, MR en Ecolo gruwden de afgelopen dagen bij de aandacht voor Van Langenhove, die eerder deze week in verdenking is gesteld voor inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet. Volgens het reglement van de Kamer wordt de installatievergadering voorgezeten door de uittredende Kamervoorzitter, als die is herverkozen. Aangezien dat bij Siegfried Bracke (N-VA) niet het geval is, moest het Kamerlid met de grootste anciënniteit die taak op zich nemen. Die eer kwam dus Patrick Dewael toe. De Limburgse liberaal raakte in 1985 voor het eerst verkozen. De twee jongste verkozenen moesten Dewael volgens het reglement assisteren, Dries Van Langenhove was daar een van.

Het reglement omzeilen, konden de Franstalige partijen niet. Toch maakten ze symbolisch hun protest kenbaar door een speld van een omgekeerde rode driehoek dragen, symbool van het antifacisme. De PVDA-verkozenen in het Vlaams parlement deden dat dinsdag al bij hun eedaflegging. Bij het cdH droegen ze pins met de tekst ‘Touche pas à mon pote’ (Raak mijn vriend niet aan), een zin in de jaren 80 gelanceerd in Frankrijk als protest tegen racisme.

Truc

Dewael schudde uiteindelijk een simpele truc uit zijn mouw en kondigde aan vanop zijn eigen plaats “die mij door de kiezer is toebedeeld” de vergadering te zullen leiden. Het spreekgestoelte vooraan bleef dus leeg. Bovendien riep Dewael ook enkel de hulp in van de adjunct-griffiers van de Kamer, en werden de twee jonkies in het parlement, Van Langenhove en zijn PS-collega Melissa Hanus, vriendelijk bedankt voor hun rol als assistent.

De zitting verliep dan ook zonder noemenswaardige incidenten. Van Langenhove verklaarde dat hij “het sereen wil houden” en dat het de Franstaligen zijn die er een show van wilden maken. Verschillende parlementsleden legden de eed in twee of drie talen af, enkel bij N-VA en Vlaams Belang gebeurde dat bij iedereen enkel in het Nederlands.

N-VA dient meteen wetsvoorstellen in

N-VA kondigde in de wandelgangen in afwachting van een regering trouwens aan meteen wetsvoorstellen in te dienen rond migratie. “We dienen als allereersten om 16 uur direct na de eedaflegging cruciale migratiewetsvoorstellen in.”

Een eerste wetsvoorstel gaat rond de heikele kwestie van de woonstbetredingen. Dat voorstel werd vorig jaar in de koelkast gestoken na verzet vanuit de MR, maar N-VA wil het nu dus opnieuw bovenhalen. Ter herinnering: N-VA stapte in december uit de regering als protest tegen de goedkeuring van het Marrakesh-pact. De partij wees toen al fijntjes op het voorstel van de woonstbetredingen als voorbeeld van hoe een regering een dossier niet goedkeurt als niet elke partij akkoord gaat. N-VA was daar wel voorstander van, maar bleef loyaal, klonk het. De partij voelt zich in de oppositie tegen de ontslagnemende regering nu duidelijk niet meer gebonden door die afspraak.

Ook wil de N-VA de automatische intrekking van de Belgische nationaliteit na een veroordeling voor terrorisme voor mensen met dubbele nationaliteit. Tot slot wil de N-VA een hogere bijdrage voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit.

Wie wordt Kamervoorzitter?

Op de agenda stond vanmiddag ook de verkiezing van een Kamervoorzitter als opvolger van Siegfried Bracke (N-VA), die niet opnieuw verkozen geraakte, maar dat punt werd uiteindelijk verdaagd naar volgende week bij gebrek aan akkoord. De Vlaams-nationalisten claimden de post vanmorgen, dit keer bij monde van Kamerlid Valerie Van Peel. Zij zou de eerste vrouwelijke Kamervoorzitter en dus eerste burger van het land ooit kunnen worden.

N-VA zegt als grootste fractie in de Kamer recht te hebben op de post. Bovendien is het maar logisch dat een Nederlandstalige Kamervoorzitter is zolang er een Franstalige premier is, klinkt het (al is het de vraag hoe lang dat nog zal zijn nu de naam van Charles Michel circuleert als Europees president).

Groen en Ecolo droegen Tinne Van der Straeten voor als tijdelijk Kamervoorzitter. Van der Straeten is als Nederlandstalige Brusselaar verkozen op de Ecolo-lijst en volgens beide partijen dus een ideale brugfiguur. Bij CD&V stelde fractieleider Servais Verherstraeten zich dan weer kandidaat. Dewael zelf heeft nog niet beslist of hij zich kandidaat stelt.

Twee Nederlandstaligen extra

De eedaflegging deze namiddag moest ook duidelijk maken hoe groot de taalgroepen precies zijn. De taalgroep van de in Brussel verkozen Kamerleden hangt af van de taal waarin ze de eed afleggen. Doen ze dat in de twee talen, dan is de taal waarin de eed het eerst is afgelegd bepalend.

In Brussel zijn twee Nederlandstalige Kamerleden verkozen op hoofdzakelijk Franstalige lijsten. Het gaat naast Van der Straeten nog om Maria Vindevoghel (PVDA). Van der Straeten legde de eed eerst in het Nederlands af, Vindevoghel probeerde er nog een draai aan te geven met de zin “Ik zweer d’observer’ de Grondwet”. Ze werd echter meteen teruggefloten door Dewael en moest kiezen. Uiteindelijk sprak zij de eed ook eerst in het Nederlands uit, waardoor de Nederlandse taalgroep nu van 87 naar 89 Kamerleden stijgt.

