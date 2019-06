Dries Van Langenhove kwaad over ‘wedstrijd’ met Tom Van Grieken: “Echt, ben ik de enige met inzicht in zo’n dingen?” Redactie

08 juni 2019

07u54

Bron: VRT 4 “Elk detail is belangrijk.” Die boodschap wil Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove meegeven aan zijn volgers en daarin gaat hij behoorlijk ver, zo moet blijken uit een intern chatgesprek dat VRT-journalist Amra Dorjbayar gisteren publiek heeft gemaakt.

De VRT-journalist wil met het naar buiten brengen van de chatgesprekken aantonen dat de sociale mediapagina Make Vlaenderen Great Again (MVGA) wel degelijk banden heeft met Schild & Vrienden. MVGA ontkent dat, maar dat is volgens Dorjbayar fout. Hij heeft het over een zekere W.D., de oprichter van Make Vlaenderen Great Again, dat een verwijzing is naar Donald Trumps bekende slogan.

“W.D., de oprichter van MVGA, was één van de meest actieve leden in de geheime Discord van Schild & Vrienden. Van de 67000+ berichten in ons archief, was hij auteur van 1667 berichten”, zegt Dorjbayar. “Dit gesprek uit ons Discord-archief illustreert dat W lid was van Schild & Vrienden, alsook dat hij onder leiding stond van Dries Van Langenhove.”

“Willen jullie dat ik verlies ofzo?”

In de chatgroep gaat het over een online populariteitspoll op Facebook (Maekt Vlaen’dren weerom groodt) tussen verschillende politici. In de 'finale’ staan Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en Schild & Vrienden-oprichter Van Langenhove, die toen nog geen politcus was. De wedstrijd werd eind augustus vorig jaar gelanceerd, maar meteen wordt duidelijk dat Van Langenhove niet blij is met de samenstelling van de afbeelding. “Willen jullie dat ik verlies ofzo?”, vraagt hij zich af.

Wanneer iemand anders zich afvraagt waarom Van Grieken een ‘hartje' krijgt en Van Langenhove een triestige emoticon, reageert die laatste instemmend: “Echt commie truken. Sad react, lelijkere foto en zelfs kleinere emoticon. En rechts ipv links. Jeez. Echt, ben ik de enige met inzicht in zo’n dingen?”

“Memes hebben S&V groot gemaakt”

Volgens Van Langenhove doet MVGA er op die manier alles aan om Van Grieken te laten winnen. “Alles dat je kon doen om Tom Van Grieken een voorsprong te geven, heb je gedaan.” Wanneer W. antwoordt dat hij “daar allemaal ni aan gedacht” heeft, reageert Van Langenhove: “Allez, daar sta je toch even bij stil?”. Daarna volgt een gedetailleerde analyse van de afbeelding die moet aantonen hoe oneerlijk de verdeling is.

“Middelste lijn is exact in het midden, dus het is overduidelijk dat TVG meer plaats krijgt, ik lijk wel aan de kant geduwd. Die streep over TVG heb ik ook over mijn gezicht geplaatst. Zijn foto is dus twee keer groter dan de mijne. Die streep over de heart react heb ik ook over de sad react geplaatst, die sad react is dus kleiner.” Van Langenhove zegt dat hij “niet boos is, maar ‘t is dus door op zo’n details te letten dat S&V zo groot is geworden op 1 jaar. Iedereen zal wat perfectionistischer moeten zijn en oog hebben voor zulke details.”

“Ik doe vaak ambetant en ben rechtuit”

W. geeft zich echter niet gewonnen. “Het is een meme contest. Da boeit toch niks.” Daarop lijkt Van Langenhove het helemaal te verliezen. “Gaan we memes even afdoen als iets onbelangrijks ofzo? Zonder memes bestond S&V niet. Of boeit S&V ook niks? Elk detail is belangrijk.” Van Langenhove sluit de chat af met de vermelding dat zijn stijl “niet die van de vriendelijke collega ofzo” is. “Ik doe vaak ambetant en ben rechtuit. (...) Na de 20ste keer dat ik op u kanker word je dat gewoon. (...) Als je niets doet kan je niks verkeerd doen. MVGA is een prachtig initiatief.”

Dorjbayar besluit uit de chats dat MVGA wel degelijk gelinkt is aan Schild & Vrienden: “Conclusie, “Make Vlaenderen Great Again” is duidelijk gelinkt aan Schild & Vrienden. Oprichter W is lid van Schild & Vrienden.”

