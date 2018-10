Dries Van Langenhove krijgt deels gelijk voor rechtbank en mag bibliotheek UGent weer binnen Toegang UGent volledig verbieden is "onrechtmatig en disproportioneel" TT Jürgen Eeckhout Wouter Spillebeen

02 oktober 2018

10u26

Bron: Eigen berichtgeving 81 Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, heeft in kortgeding deels gelijk gekregen in zijn rechtszaak tegen de Universiteit Gent. Die had hem uitgesloten van de faciliteiten van de instelling, maar Van Langenhove krijgt nu van de rechter toch toestemming om de bibliotheek van de faculteit Rechten te betreden, onder voorwaarden weliswaar. Van Langenhove blijft wel uitgesloten uit de Raad van Bestuur.

Rector Rik Van de Walle had Van Langenhove op 6 september geschorst na de onthutsende Pano-reportage over Schild & Vrienden. Van Langenhove werd uitgesloten van alle inschrijvingen binnen de universiteit Gent. Hij mocht zijn badge niet meer gebruiken, zijn account werd verwijderd en hij was niet meer welkom op de terreinen van de UGent. Impliciet liet de rector weten dat Dries Van Langenhove geen deel mag uitmaken van de UGent. Pas op 7 september, een dag na de beslissing van de rector, kreeg Van Langenhove de maatregel te horen.



Die kondigde daarop juridische stappen aan met zijn advocaten Johan Platteau en Joost Bosquet, en startte een procedure in kort geding op.



Vorige week werd de schorsing al versoepeld: hij mocht toch zijn thesis afronden, op voorwaarde dat hij een promotor zou vinden én uit de gebouwen van de UGent zou blijven. Maar het kort geding werd vandaag toch gepleit.

Acht uur per dag in bibliotheek

De rechtbank geeft Van Langenhove nu dus gelijk: hij mag wel degelijk de bibliotheek van de faculteit Rechten betreden. De ordemaatregelen van de universiteit waren "onrechtmatig en disproportioneel" in die mate dat hem de toegang geweigerd werd tot alle gebouwen van de universiteit, zijn badge geblokkeerd werd en dat die maatregelen voor onbepaalde duur golden, oordeelde de rechter.

Van Langenhove mag nu acht uur per week gebruik maken van de bibliotheek, onder de voorwaarden die de universiteit hem zelf oplegt. Onder meer op welke momenten hij in de bibliotheek binnen mag, zal enkel en alleen de UGent beslissen. "Niet alle werken zijn immers online te consulteren. Voor zijn masterproef heeft hij dan ook de toegang tot de bibliotheek nodig", zegt persrechter Mieke Dossche. In de andere gebouwen is hij nog steeds niet welkom.

"De maatregelen waren niet in proportie voor het doel dat beoogd werd", duidt Dossche, "namelijk de sereniteit en de goede werking van de UGent niet verstoren. De ordemaatregelen zijn te ver gegaan. Het is niet aan de rector om een verkapte tuchtmaatregel te nemen, want er is nog een onderzoek, tuchtrechtelijk en strafrechtelijk, aan de gang." De ordemaatregel moet om de drie maanden herzien worden.

Niet in Raad van Bestuur

Van Langenhove wou ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de UGent terug opnemen, maar de rechter in kort geding laat dat niet toe omdat dat de sereniteit en de goede werking in het gedrang zou kunnen brengen.

De rechter ging evenmin in op andere maatregelen die Van Langenhove had gevraagd. "Het kortgeding was drieledig", zegt Dossche. "Hij wilde dat de rechter de ordemaatregel helemaal teniet zou doen. Daarnaast vroeg hij onbeperkte toegang tot de universiteit, zowel tot de gebouwen en online, en wilde hij zijn plaats in de Raad van Bestuur weer opnemen. Ten slotte eiste hij dat de UGent niet meer mocht communiceren met de pers over de feiten in de Pano-reportage. Op die manier zou zijn proces gemaakt worden in de pers. Als er inbreuken zouden gepleegd worden op zijn eisen vroeg Van Langenhove een dwangsom van 25.000 euro per kalenderdag. Aan die eisen is de rechter niet ingegaan. Er is geen noodzaak om aan de uitspraak een dwangsom te verbinden."

Van Langenhove en zijn advocaten waren niet aanwezig in de rechtbank.

