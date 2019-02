Dries Van Langenhove: “Facebook verwijderde mijn accounts. Dit is ontoelaatbare inmenging in verkiezingen” HR

14 februari 2019

09u14 0 Dries Van Langenhove, lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant bij de federale verkiezingen, beweert dat twee van zijn persoonlijke Facebook-accounts verwijderd zijn door het social media-bedrijf. Hij ziet er ontoelaatbare inmenging in de verkiezingen in. “Als dit niet wordt rechtgezet, zal ik klacht indienen tegen Facebook.”

De oprichter van de extreemrechtse jongerenorganisatie ‘Schild en Vrienden’ postte gisteravond dit bericht op Twitter.

Mijn twee FB accounts werden zonet verwijderd door Facebook. Dit is ontoelaatbare inmenging in de verkiezingen. Als dit niet wordt rechtgezet zal ik klacht indienen tegen Facebook en hun machtsmisbruik bestrijden in het parlement. Help mij in deze strijd: https://t.co/WghNYZyqoY Dries Van Langenhove(@ DVanLangenhove) link

“Als dit niet wordt rechtgezet zal ik klacht indienen tegen Facebook en hun machtsmisbruik bestrijden in het parlement”, laat hij weten op zijn politieke Facebookpagina KiesDries. Die heeft bijna 40.000 volgers en is wel nog toegankelijk. “De kans is groot dat ze ook deze pagina zullen verwijderen”, zegt van Langenhove. “Dat is een pagina, die gelukkig door een tiental accounts beheerd wordt. Mijn twee persoonlijke profielen ‘Dries Van Langenhove’ en ‘Van Langenhove Dries’, zijn verwijderd.”

Waarom dat gebeurde, is niet duidelijk. Van Langenhove is vanmorgen niet bereikbaar. Ook bij Facebook is niemand bereikbaar. Het sociale netwerk verwijdert soms accounts die handelen in strijd met de gebruikersregels van Facebook. Of in dit geval bepaalde regels zijn overtreden, is niet duidelijk.

Van Langenhove voelde zich eerder al geviseerd door Facebook. “Veel mensen zeggen dat ze mijn pagina volgen, maar toch mijn posts niet te zien krijgen in hun tijdlijn”, postte hij eind januari. “De algoritmes van Facebook houden de posts van rechtse pagina’s zoals de mijne vaak tegen.”

Druk van Europa

Online giganten als Google en Facebook staan onder druk van Europa om in de aanloop naar de Europese verkiezingen van mei een tandje bij te steken om desinformatie op internet te bestrijden. Facebook, Google, Mozilla en Twitter ondertekenden vorig najaar een gedragscode waarin ze zich engageren om ‘fake news’ op internet te bestrijden.

Uit de eerste evaluatie bleek onlangs volgens de Commissie dat de betrokken bedrijven stappen vooruit hebben gezet, met name wat betreft het verwijderen van valse accounts en het beperken van de zichtbaarheid van sites die desinformatie promoten.

