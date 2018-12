Dries Van Langenhove: “Bewijs dat rellen in Brussel opgezet spel waren door burgemeester” Redactie

17 december 2018

06u57 364 Volgens Dries Van Langenhove, een van de organisatoren achter de ‘Mars tegen Marrakesh’, waren de rellen die gisteren plaatsvonden in Brussel “opgezet spel door de burgemeester” van de stad, Philippe Close (PS). Het zogenaamde “bewijs” daarvoor levert hij via een filmpje. De mars liep gisteren uit in rellen waarbij de politie door oproerkraaiers en hooligans werd aangevallen.

Van Langenhove postte vannacht een filmpje op Facebook waarin één geanonimiseerde politieagent te zien en te horen is terwijl die aan een aantal betogers uitlegt dat “ze zo veel mogelijk volk in de bak willen”. Later voegt hij er aan toe dat het de burgemeester is die “zo veel mogelijk arrestaties wil”. Het is niet duidelijk of de agent zijn uitspraken deed voor- of nadat de rellen waren uitgebroken.



Bewijs dat de rellen “opgezet spel” waren van Close geeft de agent dan ook niet. Hij waarschuwt wel dat iedereen die “nat is of vlaggen vast heeft” het risico loopt aan het station opgepakt te worden. Volgens hem wordt er in Brussel “al dertien jaar betoogd en wij mogen niets doen, maar ineens komen jullie en mogen wij kloppen”. “Van mij mogen jullie alles doen, want jullie hebben groot gelijk”, zegt de agent nog. Het kabinet van burgemeester Close was vanmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar.

“Enkele hooligans”

Van Langenhove ontkende gisteren niet dat er rellen hadden plaatsgevonden, maar volgens hem gebeurde dat “nadat ons werk en het werk van onze vrijwillige stewards al was afgelopen”. Ook Filip Brusselmans, praeses van KVHV Antwerpen en een van de organisatoren van de mars, zei dat “enkele hooligans” met de rellen waren begonnen. “Wij betreuren ten zeerste dat na afloop van onze manifestatie enkele hooligans het in hun hoofd gekregen hebben om amok te maken in Brussel. We distantiëren ons duidelijk van deze incidenten. We hebben altijd opgeroepen tot geweldloos verzet en tot na afloop van onze manifestatie is dat ook gelukt.”

De Mars tegen Marrakesh in Brussel verliep aanvankelijk zonder incidenten, maar na de speeches aan het Schumanplein escaleerde de sfeer. Betogers gooiden met stenen en hekken. De politie reageerde met traangas en het waterkanon. Uiteindelijk werden 96 personen aangehouden, onder wie 6 gerechtelijk.

