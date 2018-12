Driehonderd meter lang oliespoor op kanaal in Lanaken: mogelijk kwaad opzet

24 december 2018

Wandelaars hebben in het water van het kanaal Briegden-Neerharen bij Lanaken een oliespoor opgemerkt dat zich uitstrekte over een afstand van zo'n driehonderd meter. De brandweer bestreed de vervuiling met een oplosmiddel. Het aanpakken van het oliespoor nam enkele uren in beslag.