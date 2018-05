Drie zweefvliegtuigen maken noodlanding in Wervik

Luc Vanthuyne

13 mei 2018

11u20

Bron: Eigen berichtgeving 2 Drie Franse zweefvliegtuigen maakten zaterdagnamiddag noodlandingen in de omgeving van het landelijke Kruiseke (Wervik). Oorzaak waren problemen met de thermiek. Niemand van de piloten werd gewond.

De zweefvliegtuigen namen deel aan een Noord-Franse regionale wedstrijd in de buurt van Lille en landden op enkele kilometers van elkaar. Eentje op landbouwgrond, vlak voor de dorpskom van Kruiseke. Piloot Christophe Coupez uit Bondue bleef er alvast rustig bij en vertelde dat dergelijke noodlandingen geen uitzonderingen zijn.

Een ander toestel landde op een veld langs de expressweg N58 in Wervik en het derde toestel landde in de nabijheid van Ice Mountain Adventure Park in Komen (Henegouwen).