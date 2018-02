Drie zwaargewonden bij zware aanrijding op N49 in Maldegem Wouter Spillebeen

01 februari 2018

20u13

Op het kruispunt van de expresweg N49 met Celieplas in Maldegem zijn twee wagens iets voor 18 uur op elkaar gebotst. Drie inzittenden raakten daarbij zwaargewond.

De bestuurder van een Audi wilde de straat kruisen om Celieplas in te rijden. Maar de chauffeur van een Opel die in de andere richting reed, kwam op dat moment in zijn flank terecht. De wagens werden enkele meters weggeslingerd. De Opel belandde in de gracht. Zowel de bestuurder van de Audi als de twee inzittenden van de Opel werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

"Volgens ooggetuigen reed de Opel door het rood", aldus politiecommissaris John Van Acker van de politiezone Maldegem.