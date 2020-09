Drie wagens van zelfde eigenaar in brand gestoken in Dinant

jv

27 september 2020

10u45

Bron: belga

0

Drie wagens zijn in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken in de Dinantse deelgemeente Bouvignes. Dat meldt het parket van Namen. Het gaat om drie wagens van dezelfde eigenaar.