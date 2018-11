Drie wagens ‘s nachts in brand gestoken in Moeskroen kg

11 november 2018

10u40

Bron: Belga 0 In het centrum van Moeskroen zijn de voorbije nacht drie wagens in brand gestoken. Dat is vernomen van de hulpdiensten. De schade is aanzienlijk.

Om 23.40 uur kreeg de brandweer een oproep voor een brandende wagen niet ver van de grote markt van Moeskroen. Bij aankomst bleken maar liefst drie wagens in brand te staan. De auto's stonden op een kleine parking.



Ondanks de snelle tussenkomst van de brandweer is de schade groot. De brand is aangestoken. Een onderzoek is geopend.

Bekijk ook: