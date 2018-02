Drie vrienden krijgen messteken na uit de hand gelopen discussie in Kortrijk Twintiger nog steeds op intensieve zorgen, dader niet gevat Hans Verbeke

04 februari 2018

17u38

Bron: Eigen berichtgeving 1313 Drie vrienden uit het Kortrijkse, twintigers allemaal, hebben afgelopen nacht messteken geïncasseerd na een uit de hand gelopen discussie in de Reynaertstraat, dé uitgaansstraat van Kortrijk. Eén van hen ligt op de afdeling intensieve zorgen, met een geperforeerde long.

De vrienden zakten zaterdagnacht af om een glas te gaan drinken in één van de cafés in wat in de volksmond gekend staat als ‘het Straatje’. Een groepje mannen van vreemde origine begon er met hen een discussie over iets banaals. Buiten liep het uit de hand. Eén man uit de allochtone groep trok een mes en haalde uit.

Zeven messteken

De drie vrienden probeerden elkaar te beschermen, maar raakten allemaal gewond. Eén slachtoffer werd zes keer in de rug gestoken, een ander kreeg een messteek in het bovenbeen. Het derde slachtoffer liep een geperforeerde long op, hij incasseerde zeven messteken. De dader is niet gevat. De politie is een onderzoek gestart naar de feiten. Beelden van bewakingscamera’s in de buurt zullen daarbij van cruciaal belang zijn.

Het lijkt erop dat in Kortrijk almaar meer geweld wordt gebruikt door jongeren, niet zelden van buitenlandse origine. Dat ondervond vorige week nog een vrouw uit Dentergem wiens zoon was aangevallen. De moeder wou met eigen ogen zien wat er zich vaak afspeelt in de buurt van het station, vlak bij de Reynaertstraat. Ze merkte dat haar zoon niet had gelogen. De moeder zag hoe jongeren werden lastiggevallen en besloot in te grijpen. Dat liep slecht af. Ze werd in het gezicht geslagen door een allochtone belager.

Van Quickenborne: "G eïsoleerd incident"

Ook burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tilt zwaar aan de steekpartij. "Dit soort geweld kunnen we absoluut niet tolereren en we zullen er alles doen om de daders te vatten”, klinkt het. "Op de camerabeelden zijn de daders trouwens duidelijk te zien, zodat we vermoeden dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de zaak opgehelderd wordt. Van Quickenborne betwist dat er toenemend geweld is in de buurt. “Wat dit weekend is gebeurd, lijkt me een geïsoleerd incident en heeft niks te maken met de jongerenbende die vorige week in het nieuws kwam. Ik heb geen weet van bijkomende incidenten.