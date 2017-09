Vier vrachtwagens botsen in Kennedytunnel MVDB

10u59 0 Marc De Roeck Vier vrachtwagens zijn rond 10 uur in de Kennedytunnel richting Nederland tegen elkaar gebotst, waardoor er maar één rijstrook vrij is. Een van de chauffeurs zat gekneld in het voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden.

De file op de E17 groeit snel aan. Twee van de drie rijstroken zijn versperd en dat zal allicht een hele tijd het geval blijven, aangezien zeker twee voertuigen moeten worden getakeld en dat is in de tunnel geen evidente klus. Het Verkeerscentrum vraagt om voor alternatieve routes te kiezen en de omgeving te vermijden.

Liefkenshoektunnel tolvrij

De Liefkenshoektunnel is in de richting van Nederland tijdelijk tolvrij. Op de E17 leidt het ongeval vanaf Haasdonk tot anderhalf uur vertraging. Het verkeer over langere afstand vanuit Gent richting Hasselt kan beter omrijden via Brussel, vanuit Sint-Niklaas naar Antwerpen is de Temsebrug via de N16 en vervolgens de A12 een alternatief.

4 vrachtwagens gebotst in #Kennedytunnel richting NL: maar 1 rijstrook vrij. Hinder zal wellicht hele tijd duren, want complexe afhandeling! pic.twitter.com/XZ4C0SDNyI Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#R1 Ongeval in Kennedytunnel richting Nederland. Er zijn 2 rijstroken versperd. De Liefkenshoektunnel is tolvrij richting Nederland! Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link